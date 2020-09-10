الكاظمي يزور أَحَّد مواقع جريمة الأنفال

بغداد – واع
زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، مشهداً من مشاهد جريمة الأنفال سيِّئة الصيت.
وذكر المكتب الاعلإمي لرئيس مجلس الوزراء في بيانٍ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "الكاظمي وضع إكليلاً من الزهور خلال زيارته المشهد وقرأ سورة الفاتحة ترحُّماً على ضحايا الجريمة النكراء".
واضاف البيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى جمعا من المواطنين من ذوي الضحايا المؤنفلين ، واستمع لهم وأكبر فيهم تضحيات ذويهم التي عبّدت الطريق لبناء عراق حر ديمقراطي، ومهّدت الطريق امام زوال الدكتاتورية".
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