الكاظمي يزور أَحَّد مواقع جريمة الأنفال

2020/09/10 | 20:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، مشهداً من مشاهد جريمة الأنفال سيِّئة الصيت.

وذكر المكتب الاعلإمي لرئيس مجلس الوزراء في بيانٍ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "الكاظمي وضع إكليلاً من الزهور خلال زيارته المشهد وقرأ سورة الفاتحة ترحُّماً على ضحايا الجريمة النكراء".

واضاف البيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى جمعا من المواطنين من ذوي الضحايا المؤنفلين ، واستمع لهم وأكبر فيهم تضحيات ذويهم التي عبّدت الطريق لبناء عراق حر ديمقراطي، ومهّدت الطريق امام زوال الدكتاتورية".

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