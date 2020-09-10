إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

2020/09/10 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الحدود اللبنانية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية.

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