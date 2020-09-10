الاعرجي: العلاقات مع  واشنطن لاتقتصر على  المجال العسكري فقط

2020/09/10 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ان العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتقتصر على المجال العسكري فقط، مرحبا بقرار البنتاغون تخفيض أعداد عناصر التحالف الدولي الى ثلاثة آلاف عنصر غير قتالي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، اليوم الخميس، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة”.

وأكد الأعرجي، أن “العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتقتصر على المجال العسكري فحسب، وأن الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات في المجالات كافة”، مرحبا “بقرار البنتاغون وبيان البيت الأبيض، الخاصّين بتخفيض أعداد عناصر التحالف الدولي الى ثلاثة آلاف عنصر غير قتالي، يقتصر واجبهم على الاستشارة والتدريب ودعم القوات العراقية”.

من جهته أبدى تولر،”استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم العراق في موضوع مخيم الهول، وكذلك تقديم الدعم الى وزارة العدل العراقية”.

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