سائق إسعاف يغتصب فتاة مصابة بكورونا أثناء نقلها إلى المستشفى

2020/09/10 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرضت فتاة هندية تبلغ من العمر 19 عامًا للاغتصاب من قبل سائق سيارة إسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كوفيد 19.



ووقعت الحادثة في ولاية كيرلا بمنطقة (Pathanamthitta) حين هاجم السائق البالغ من العمر 27 عاما، الفتاة داخل سيارة الإسعاف مساء السبت الماضي.

وذكرت الشرطة أن "السائق معتاد على الإجرام وسجلت ضده عدة قضايا جنائية، وأوضحت بأنه لم يقدم شهادة حسن السلوك والخلو من السوابق عند التحاقه بوظيفة سائق إسعاف".

وذكرت صحيفة بنغالور ميرور الهندية، أن "السائق انتقل السبت، إلى منطقة معزولة وأزال معدات الوقاية الشخصية واغتصب الفتاة في حوالي الساعة 10 مساءً".

وقالت الفتاة وفقا للصحيفة، أن "السائق هددها حتى لا تكشف عن الحادثة عند الوصول إلى المستشفى، ولكن فور وصولها أخبرت الموظفين وتم القبض على السائق صباح الأحد".

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