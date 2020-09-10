مستشار الأمن الوطني يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الراهنة

2020/09/10 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / بحث مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر ، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة.وأكد الأعرجي خلال استقباله السفير الأمريكي في مكتبه ببغداد بحسب بيان المستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتقتصر على المجال العسكري فحسب، وأن الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات في المجالات كافة .



ورحب الأعرجي بقرار البنتاغون وبيان البيت الأبيض، الخاصّين بتخفيض أعداد عناصر التحالف الدولي الى ثلاثة آلاف عنصر غير قتالي، يقتصر واجبهم على الاستشارة والتدريب ودعم القوات العراقية .من جهته أبدى تولر، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم العراق في موضوع مخيم الهول، وكذلك تقديم الدعم الى وزارة العدل العراقية./انتهى9

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