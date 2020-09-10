القبض على مروج للمخدرات شمالي البصرة

2020/09/10 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مفارز شعبة شؤون المخدرات و المؤثرات في البصرة القبض على مروج للمواد المخدرة في قضاء الهارثة شمالي البصرة .



وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " انه تم القبض على المتهم في منطقة ابي صخير بقضاء الهارثة.



وضبطت بحوزته مادة مخدرة على شكل أكياس صغيرة الحجم معده للبيع عثرعليها أثناء تفتيش دراجته النارية التي حاول الفرار بواسطتها"./انتهى

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