كلام موجع حول التعاطي مع الإرهاب - امال قرامي

2020/09/10 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي مسبقا العبارات الممجوجة التي ستقال أو ستكتب، وننتظر خطابات الإدانة التي ستوجّه إلى هذا الحزب أو تلك الشخصيات.



فهل قُدّر لنا أن نتّخذ نفس الموقف السلبيّ الذي يتكرّر مع كلّ حدث والقائم على إبداء الانفعالات: غضب وصراخ وعويل وبكاء وتحسّر...



وتوجيه رسائل التهديد...؟ ألم يحن الوقت لتجاوز موقع المُعبرّين عن الصدمة «مُناسباتيّا» إلى موقع المصمّمين على الفعل في الواقع بدون انقطاع؟ متّى سندرك أنّ السياس ......





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