سؤال وجواب - صلاح بدرالدين

2020/09/10 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين صلاح بدر الدين: سؤال وجواب المعارض الكردي السوري صلاح بدر الدين، هو ضيف (مركز حرمون للدراسات المعاصرة)، في هذه المساحة الحوارية التي وقفنا فيها معه على آخر المستجدات في المشهد السياسي الكردي السوري الراهن، وعلى رؤيته تجاه هذه المستجدات، وما سبقها من أحداث وطنية وإقليمية ودولية رسمت تاريخ المنطقة الحديث والمعاصر، ورسمت جغرافيتها في ظل احتلالات عسكرية متعدّدة.



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