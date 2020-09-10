الحذر الحذر .. من تفتت وتفكك جسم الانتفاضة الجسورة وضياعها - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/10 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل وانتفاضة الجوع والغضب التشرينية الشبابية العفوية فجرتها أسباب وعوامل.



ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بعد أن أصبح المجتمع الإنساني ذا طبيعة طبقية بعد انحلال (المشاعية البدائية) وحلول نظام الرق والعبودية والإقطاع ومن ثم النظام الرأسمالي نظام طبقي استغلالي اضطهد الإنسان وحرم من جميع حقوقه المدنية والإنسانية فظهرت الأديان السماوية والمفكرون والفلاسفة وجم ......





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