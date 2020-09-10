نقل لقاح كورونا لسكان العالم سيمثل أصعب مهمة بتاريخ الطيران

2020/09/10 | 20:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سيمثل التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خبرا سعيدا للجميع، ولكنه سيمثل كذلك تحديا غير مسبوق لشركات الطيران، التي سيتوجب عليها نقل أطنان من اللقاحات في مدة قياسية.

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