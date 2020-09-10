السفير الامريكي: مستعدون لدعم العراق في موضوع مخيم الهول {السوري}

2020/09/10 | 20:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكيد السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر استعداد بلاده لدعم مخيم الهوال {السوري}.وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي الاعلامي انه "استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر والذي ابدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم العراق في موضوع مخيم الهول، وكذلك تقديم الدعم الى وزارة العدل العراقية.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة، وأكد السيد الأعرجي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتقتصر على المجال العسكري فحسب، وأن الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات في المجالات كافة . ورحب الأعرجي بقرار البنتاغون وبيان البيت الأبيض، الخاصّين بتخفيض أعداد عناصر التحالف الدولي الى ثلاثة آلاف عنصر غير قتالي، يقتصر واجبهم على الاستشارة والتدريب ودعم القوات العراقية.ويستضيف المخيم عشرات آلاف النازحين، بينهم عائلات مسلحي تنظيم داعش، وتشرف عليه الإدارة الذاتية.ويسمح ترخيص عابر للحدود للأمم المتحدة منذ 2014 بإيصال المساعدة للسكان السوريين دون موافقة من دمشق.لكن قلص العمل بهذه الآلية بشكل كبير في كانون الثاني بضغط من روسيا التي تعتبر أنها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا، وشمل ذلك إغلاق نقطة حدودية كانت تسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى المناطق الكوردية من الحدود مع العراق.وتضاف تلك الصعوبات إلى "المخاوف المرتبطة بوباء كوفيد-19" في المخيم، وفق "أنقذوا الأطفال"، وسجلت أول إصابات بالفيروس في مخيم الهول في 6 آب، لدى ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية.

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