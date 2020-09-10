الحلبوسي: مجلس النواب داعم لكل الإجراءات التي تسرع إنجاز معاملات المتقاعدين

2020/09/10 | 20:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس هيأة التقاعد الوطنية إياد الجبوري.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لهيأة التقاعد الوطنية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى خلال اللقاء مناقشة عمل هيأة التقاعد الوطنية وأبرز التحديات التي تواجهها، وأهم السبل التي تسهم في تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لمستحقيها من الشرائح كافة".وأوضح الحلبوسي، إن "مجلس النواب داعمٌ لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين، والتي يمكن أن تتخذها الهيأة لتسريع إنجاز معاملات الحصول على حقوقهم التقاعدية ، وقدم رئيس هيأة التقاعد الوطنية شكرهُ وامتنانهُ لرئيس مجلس النواب لهذا الاهتمام الواسع بعمل الهيأة وبشريحة المتقاعدين".عمار المسعودي

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