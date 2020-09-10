فيديو.. بعد تصدره جوجل.. رسالة خاصة من أبطال المسلسل التركي”أنت أطرق بابي” للجمهور

2020/09/10 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ استطاع المسلسل التركي “أنت أطرق بابي” أن يحقق نجاحا جماهيريا ، جعلته يتصدر قائمة الأكثر بحثا على مؤشر البحث الشهير جوجل ، فى الدول العربية.مسلسل “أنت أطرق بابي” واحدا من المسلسلات المدبلجة، وتدور أحداثه حول سيدة تركية تسعى للارتباط برجل أعمال شهير، ويشترط لقبوله الزواج بها استكمالها تعليمها، ويجمع مسلسل “أنت […]

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