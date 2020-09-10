بالصور: مشاهد “مزدحمة” في اكبر سجون العالم بالتزامن مع جائحة كورونا.. لايمكن اطلاق سراح احد!

2020/09/10 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد

لا يزال أعضاء من عصابة MS-13 و 18 في زنزانة مكتظة في سجن كويزالتيبيكي، في كويزالتيبيكي، في السلفادور.

وفي 4 سبتمبر 2020، زارت سلطات المديرية العامة للمراكز العقابية (DGCP) ثلاثة سجون سلفادورية، بعضها يتمتع بأقصى درجات الحراسة، للتحقق من وضع النزلاء وإجراء عمليات البحث وسط جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19.

وتعتبر السلفادور، الدولة التي تقع في المركز الثاني على مستوى العالم في عدد نزلاء السجون مقابل عدد السكان، حيث لم تتخذ أية خطوات بعد توصيات الامم المتحدة بتخفيض عدد السجناء حتى اذا كان عبر اطلاق سراح من عليهم احكام خفيفة، كما فعلت البرازيل وحكومات شيلي، وكولومبيا،ونيكاراغوا.

وتعاني السلفادور منذ عقود من تفشي الجريمة وعنف العصابات إلى حد جعل سجونها تكاد تنفجر من كثرة نزلائها.

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