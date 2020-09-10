مستشار الامن الوطني يؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع واشنطن

2020/09/10 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات: عملية الصدمة حققت ثلاثة أهداف

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، أن عملية الصدمة أسهمت بحصر أغلب سعات الانترنت الداخلة إلى البلاد عن طريق بوابات النفاذ الدولية، فيما أشارت إلى أن العملية حققت ثلاثة اهداف كبيرة.

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