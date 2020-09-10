حقوق الإنسان تحذر من ظاهرة منتشرة بين فئات المجتمع العراقي

2020/09/10 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس، عن بالغ قلقها لانتشار ظاهرة الانتحار بين فئات المجتمع، داعية إلى العمل سوية لاجتثاث هذه الظاهرة التي تعد آفة لانهيار المجتمعات والروابط الأسرية والإنسانية.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (10 أيلول 2020)، انها "تعرب في اليوم العالمي للانتحار الذي يصادف في العاشر من أيلول، عن بالغ قلقها لانتشار ظاهرة الانتحار بين فئات المجتمع، وتؤكد أن غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في أكثر من مجال، فضلا عن فقدان الخدمات، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمجتمعنا هي أحد الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة خاصة بين فئة الشباب التي يحدوها الأمل دائما لتكوين الذات والحصول على دور بناء في المجتمع لتحقيق الطموحات".

وأضافت المفوضية في بيانها، إن "عدم مساعدة الشباب من الجنسين لترجمة طموحاتهم وأفكارهم على أرض الواقع يدفعهم إلى انتكاسات نفسية والمرور بحالات الضعف واليأس مما يدفعهم إلى جلد الذات ومعاقبة أنفسهم، لذلك أن المسؤولية اليوم تقع على الدولة في توفير الفرص ومنح الشباب الدعم والإسناد لأداء دورهم، وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة ظاهرة الانتحار، كما على المنظمات الإنسانية والنشطاء والمؤسسات الاجتماعية والدينية أن تبذل المزيد من الجهود لنشر الوعي بين فئات المجتمع، والتثقيف شرعيا واجتماعيا بمخاطر ظاهرة الانتحار.

وتدعو المفوضية بهذا الشأن إلى ضرورة إشغال أوقات الفراغ لدى الشباب بأعمال مفيدة وتنمية مواهبهم وزجهم في مشاريع إنتاجية واستهلاكية بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والمختلط.



وأخيرا علينا العمل سوية لاجتثاث هذه الظاهرة التي تعد آفة لانهيار المجتمعات والروابط الأسرية والإنسانية..



حفظ الله الجميع"، وفقا للبيان.

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