"قد يكون متعمدا".. الرئيس اللبناني يضع احتمالات وراء نشوب حريق مرفأ بيروت

2020/09/10 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس إن حريق المرفأ قد يكون عملاً "تخريبياً" أو نتيجة "خطأ" أو "إهمال"، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين.

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