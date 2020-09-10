اتحاد السباحة يحدد موعداً مبدئياً لانطلاق بطولة اندية العراق

2020/09/10 | 20:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حدد الاتحاد العراقي للسباحة، موعداً مبدئياً لانطلاق بطولة اندية العراق 2020/ 2021.

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة العراقي خليل ياسين محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد عقد احتماعه الدوري قي مقر الاتحاد الكائن في مسبح الشعب الاولمبي حيث اجتمع اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة اليوم الخميس المصادف 10 / 9 / 2020 برئاسة خالد عبد الواحد كبيان رئيس الاتحاد”.

واوضح ان “الاتحاد قرر خلال الاجتماع تحديد موعد أقامة بطولة اندية العراق بالسباحة الاولمبية من يوم 17-19 / 9 / 2020 وترشيح ( خالد عبدالواحد كبيان ) رئيس الاتحاد لعضوية اللجنة الفنية للأتحاد الدولي المشرفة على السباحة الاولمبية”.

واضاف “تقرر ترشيح ( هاشم محمد كاظم ) امين سر الاتحاد لعضوية اللجنة الفنية للأتحاد الدولي المشرفة على سباحة المياه المفتوحة وابعاد بعض اعضاء الهيئة الادارية وذلك نظراً لغيابهم لثلاث اجتماعات متتالية وتجاوز غياباتهم الحد القانوني حسب قانون الاتحادات الرياضية رقم ( 16 ) لعام 1986 والنظام الاساس لأتحادنا”.

واكمل “تقرر اتخاذ قرار بالدعوة الى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يوم 2 / 10 / 2020 لأتخاذ بعض القرارات المهمة وتقرر مصادقة وتأييد اعضاء الاتحاد على تقديم شكوى الى القضاء ضد ( سرمد عبدالاله محمد و رائد فاضل عبد و فرقد عبدالجبار كاظم ) رئيس الاتحاد السابق وامين السر والامين المالي السابقين للأتحاد وذلك لعدم تسليمهم الحسابات الختامية للاعوام الاربعة السابقة”.

واشار الى ان “الاتحاد قرر تحديد موعد اقامة الدورة التدريبية الدولية عبر التواصل الالكتروني التي ستكون بأشراف الاتحاد الدولي”.

واضاف محمد ان “هذه القرارات هي استكمال لمسيرة الاتحاد لتنفيذ منهاجه الواعد من اجل رفع مستوى السباحة والالعاب المائية في العراق”.

وبين ان “الهيئة الادارية متواصلة مع الاتحادين الدولي والاسيوي من اجل النهوض بواقع اللعبة وكذلك تمت مخاطبة محكمة كاس والتأكيد لها بأن جميع اجتماعات الجمعية العامة للأتحاد وقراراتها السابقة كانت بالتضامن ما بين اعضاء الاتحاد واعضاء الجمعية العامة”.



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