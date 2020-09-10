افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية الاسبوع المقبل

2020/09/10 | 20:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال مسؤول عراقي بارز في محافظة الأنبار، إن إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، سيتم خلال الأسبوع المقبل بعدما كان مقررا افتتاحه خلال زيارة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض، والتي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب وعكة صحية ألمت بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في يول...

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