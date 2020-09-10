2020/09/10 | 21:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس إن حريق اليوم الضخم الذي اندلع في المرفأ المدمر قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني. ونُقل عن الرئيس قوله في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قوله: ”في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين“.

واندلع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

كماأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنها تخزّن حصصا غذائية وكميات كبيرة من الزيت داخل المستودع الذي اندلعت فيه النيران في مرفأ بيروت، ما قد يهدد بعرقلة عملياتها الإنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني عن حريق المرفأ الجديد: قد يكون عملاً تخريبياً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني عن حريق المرفأ الجديد: قد يكون عملاً تخريبياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).