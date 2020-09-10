2020/09/10 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يكشف توقعاته للحوارات مع إقليم كردستان ويحدد شرطين لمنع عودة الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يكشف توقعاته للحوارات مع إقليم كردستان ويحدد شرطين لمنع عودة الدكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).