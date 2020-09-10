2020/09/10 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن القبض على ارهابيين اثنين من "الخلايا النائمة" في محافظة نينوى.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه إنه "بعملية نوعية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق تام مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في زمار قرية العملة الشمالية يعملان ضمن ما يسمى بالخلايا النائمة" وهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب وجرى تسليمها لجهة الطلب"./انتهى9

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