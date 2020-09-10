صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة فيها بكورونا

2020/09/10 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، والبالغ عددها 592 اصابة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاصابات توزعت كالتالي :أبو غريب —————— 26ابو دشير —————— 20الاعلام —————— 2البياع —————— 9التاجي —————— 10التاجيات —————— 1التراث —————— 5الحارثية —————— 3الحرية —————— 37الخطيب —————— 13الــدورة -———-—— 40الدولعي —————— 7الرحمانية —————— 2السيدية —————— 13الشالجية —————— 5الشرطة الخامسة ——— 2الشعلة —————— 33الطارمية —————— 28الطوبجي —————— 2العامرية —————— 14العطـيـفيـة -————— 5العلاوي —————— 1الغزاليـة -————— 25القادسيـة —————- 12الكاظميـة ————— 24الكرخ —————- 3اللطيـفيـة ————— 3المحمودية ————— 50المـعالـف ————— 3المكاسب —————- 3المنصور —————- 32المواصلات -————- 4اليـرموك ——-——— 14جــكوك —————- 1حي الجامعة ————- 16حي الجهاد -———— 23حي الخضراء -———— 9حي العامل -————- 27حي العدل ——-——- 13حي الفرات ————— 1سبع البور ————— 9ســجن الكرخ————— 2كرادة مريم.



————- 2ناحية الرشيد ———— 2جانب الرصافة -——— 14محافظة ذي قار ——— 2محافظة الديوانية -—— 4محافظة ديالى -——— 3محافطة البصرة ——— 1محافظة النجف ——— 2محافظة كربلاء ——— 4محافظة واسط ———- 1محافظة بابل ———— 5الشفاء :450الوفيات: 2 ./انتهى9

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