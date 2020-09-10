الكاظمي: حواراتنا مع اقليم كوردستان إيجابية جدا

2020/09/10 | 21:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي متحدثا للصحفيين

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