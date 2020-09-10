“جريمة مروعة”… شخص يقتل زوج شقيقته امام “الكاميرات” والسب: “ضوء”!

2020/09/10 | 21:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، لحظة مقتل شاب حاول الدفاع عن زوجته، حينما سمعها تستغيث في منطقة الهرم في محافظة الجيزة بمصر.ورصد مقطع الفيديو الشاب وهو يجري ناحية القتال قائلاً له “اضربني” وذلك بعد استغاثة زوجته به، فأطلق عليه القاتل 3 رصاصات عندما اقترب منه.

وقال شهود عيان، إن زوجة المجني عليه استغاثت به بسبب خلافات خاصة بأسرتها مع آخرين، وعندما توجه لحل الخلاف، أطلق عليه شخص طلقتين أسفرا عن مقتله.

ورصدت كاميرات المراقبة، لحظة إطلاق المتهم أعيرة نارية تجاه المجنى عليه “محمد إسماعيل” ثم إصابته وسقوطه بالشارع، ومحاولة عدد من الأشخاص إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

فيديو للحظة مقتل شاب مصري حاول الدفاع عن زوجته حينما سمعها تستغيث بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة #مصر pic.twitter.com/OT7CfMui7j

— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2020

وتحدثت زوجة المجني عليه، لـ”صحيفة اليوم السابع” عن تفاصيل الجريمة، فقالت إن الخلافات تعود إلى قبل الجريمة بما يقرب من شهرين، حيث كان يشعر شقيقها بالتعب، وأغلق لمبة الإضاءة أمام العقار الذي يقيم به، لإجبار الأطفال على اللعب بمكان آخر بالشارع، لشعوره بالإرهاق، إلا أن والدة المتهم التي تقيم بالعقار الملاصق لمنزل شقيقها، دخلت في مشادة كلامية معه، ووجهت له شتائم، واعتدت شقيقة المتهم على شقيقها بالحذاء.

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