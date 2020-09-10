مصرف الرافدين يعلن عن صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2020/09/10 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف مكافاة نهاية الخدمة الى المتقاعدين لشهر ايلول .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم صرف مكافاة نهاية الخدمة الى المتقاعدين لشهر ايلول عن طريق البطاقة الالكترونية “.

واشار الى انه “تم ارسال رسائل نصية الى المتقاعدين تخطرهم بمنح المكافاة وعليهم التوجه عند اقرب مكان ومكتب منفذ لاستلام المكافاة”.

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