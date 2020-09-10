عبد المهدي ينفي إعداد قائمة جديدة لدخول الانتخابات المقبلة

2020/09/10 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عبد المهدي إلى تأكيد الصدقية وروح المسؤولية والتهدئة

الترا عراق - فريق التحرير

نفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الخميس، إعداد قائمة جديدة للمنافسة في الانتخابات المبكرة.

وقال عبد المهدي في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك، 10 أيلول/سبتمبر، "لا علم أو علاقة لي بما يتم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إعداد قائمة انتخابية تحت اسم (عراقيون للأبد) أو غيرها".

وأضاف عبد المهدي، "أشكر كل من اتصل أو كتب مستفسرًا أو متعاطفًا"، مبينًا أن "الأوضاع في البلاد معقدة وتتطلب الابتعاد عن الشائعات الكاذبة وتأكيد الصدقية وروح المسؤولية والتهدئة والتعاون ودعم السلم الأهلي وتهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة وحرة والتعاون على الإصلاحات، ووضع الخطط وتطبيق القرارات والسياسات الأصولية الدستورية لما فيه خير الناس والبلاد، ودعم الدولة بسلطاتها المختلفة بما فيها الحكومة المنوط بها جميعًا رعاية وحماية الشعب دون تمييز أو تفرقة".

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