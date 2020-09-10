التقاعد توضح صرف مكافأة نهاية الخدمة

2020/09/10 | 21:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعلن هيأة التقاعد الوطنية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين الذين تقاضوا أول راتب في شهر أذار 2020 وللمتقاعدين العسكريين الذين تقاضوا أول راتب في شهر تموز وأب 2020 وسيتم صرف الوجبات القادمة تباعاً .

المكتب الإعلامي لهيأة التقاعد الوطنية

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