الرافدين يعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2020/09/10 | 21:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين عن صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين لشهر ايلول وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه تم صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين لشهر ايلول عن طريق البطاقة الالكترونية . واشارالى انه تم ارسال رسائل نصية للمتقاعدين تخطرهم بمنح المكافاة وعليهم التوجه عند اقرب مكان ومكتب منفذ لاستلام المكافاة.

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