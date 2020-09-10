الحكم على زعيم عصابة مسلحة بالاعدام عن جرائم الخطف

2020/09/10 | 21:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اصدرت محكمة جنايات الرصافة الحكم بالاعدام على المجرم ميثم العگيلي عن جريمة خطف مقترنه باستخدام السلاح.وقال اعلام مجلس القضاء الاعلى ان المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الامنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من افراد عصابته.يذكر ان القوات […]

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