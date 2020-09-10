الكشف عن عشرات الاف الدرجات الوظيفية الفائضة في احدى الوزارات

2020/09/10 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت مديرية الكرخ الثانية، الخميس، وجود نحو 40 الف درجة وظيفية في وزارة التربية، وما لايقل عن ثلاثة آلاف درجة وظيفية فائضة في المديرية، نتجت عن قانون التقاعد الجديد.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي لوكالة الأنباء االرسمية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (10 ايلول 2020)، إن "عدد الدرجات الوظيفية لم تحصر بشكل نهائي، لأنها تحتاج إلى ترتيبات مع وزارة المالية لكن كعدد تقريبي ما لايقل عن ثلاثة آلاف درجة وظيفية فائضة".

واوضح، ان "نحو 40 ألف درجة وظيفية لجميع مديريات وزارة التربية على مستوى العراق، نتجت عن قانون التقاعد الجديد".

وطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد، لتعيين المحاضرين الذين خدموا العملية التربوية مجانا لسنوات.

ا.ح

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