2020/09/10 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد محافظ العاصمة الأردنية سعد الشهاب اليوم الخميس، عزل 15 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقال الشهاب، إن “البنايات تقع بمناطق ربوة عبدون والدوار الأول وحي نزال وعرجان وجبل الحسين والكرسي وحي الرونق ووادي السير وابو نصير والجاردنز وشفا بدران والقويسمة وجاوا”.

وأضاف: “هناك بنايتان في الأشرفية تم عزلهما أيضا”.

وأكد الشهاب، على أنه “تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد”.

وأشار إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. عزل 15 بناية في عمان إثر اكتشاف إصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. عزل 15 بناية في عمان إثر اكتشاف إصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).