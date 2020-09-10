2020/09/10 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حسن منصور – ليبيا/..أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إحياء قوات الصواريخ.بعدت إعادة الصواريخ الباليستية السوفيتية من طراز “آر17” (“سكود”) إلى الخدمة بعد صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها.وقال المسماري اثناء مؤتمر صحفي في بنغازي إن مهندسي الجيش الليبي نجحوا في إصلاح صواريخ “آر17” التي صدرتها الاتحاد السوفيتي إلى ليبيا.منوها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الليبي يعيد صواريخ روسية للخدمة بعد اصلاحها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الليبي يعيد صواريخ روسية للخدمة بعد اصلاحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).