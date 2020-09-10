"تطرقت إلى التدخلات الخارجية".. اختتام المحادثات الليبية في المغرب

2020/09/10 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت المحادثات التي جرت في المغرب بين وفدي حكومة الوفاق الليبية، ومقرها طرابلس، والسلطة الموازية في شرق البلاد، ولفت البيان الختامي للمحادثات إلى التوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية.

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