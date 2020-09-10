النزاهة تضبط جباة أموال وهميين في إحدى سيطرات قضاء الدجيل

2020/09/10 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط عددٍ من المتهمين في إحدى السيطرات التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، مبينةً إقدامهم على جباية أموال دون سند قانونيٍّ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العمليَّة تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، بعد تلقي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين معلوماتٍ عن إقدام مجموعةٍ من المتهمين على جباية أموال من المواطنين بدون سند قانونيٍّ في سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل في المحافظة، حيث انتقل فريق من ملاكات المكتب إلى المكان، وتمكن من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء استحصالهم أموال من أصحاب سيارات الحمل”.





وتابعت الدائرة، انه “تم ضبط كميَّةٍ من الأموال بحوزة المتهمين المضبوطين خلال العمليَّة، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولاتٍ”، لافتة إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالأموال، معززاً بالمبرزات المضبوطة، وعرضها بصحبة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيف المتهمين، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.





يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت في أواخر تموز الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبطٍ في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد أسفرت عن ضبط (11) متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونيَّةٍ.

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