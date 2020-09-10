في سيطرة الشيخ إبراهيم.. عصابة اختصاص ’جباية’ تسقط بيد النزاهة

2020/09/10 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط عددٍ من المتهمين في إحدى السيطرات التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، يستحصلون الأموال من سائقي الشاحنات دون سند قانوني. وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 ايلول 2020)، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين حصل على معلوماتٍ عن إقدام مجموعةٍ من المتهمين على جباية أموال من المواطنين بدون سند قانونيٍّ في سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل في المحافظة، إذ انتقل فريق من ملاكات المكتب إلى المكان، وتمكن من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء استحصالهم أموال من أصحاب سيارات الحمل".

وأوضح أنه تم "ضبط كميَّةٍ من الأموال بحوزة المتهمين المضبوطين خلال العمليَّة، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولاتٍ، لافتة إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالأموال، معززاً بالمبرزات المضبوطة، وعرضها صحبة المتهمين الثلاثة على السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيف المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت في أواخر تموز الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبطٍ في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد أسفرت عن ضبط (11) متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونيَّةٍ.

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