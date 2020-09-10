ماكرون يدعو لتوحد اوربا  تجاه تركيا

2020/09/10 | 21:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أوروبا إلى أن ترفع “صوتاً أكثر وحدةً ووضوحاً” تجاه تركيا التي “لم تعد شريكةً”.وقال قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبية في كورسيكا “نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان التي لديها اليوم تصرفات غير مقبولة” ويجب عليها “أن توضح نواياها” […]

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