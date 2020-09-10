الحشد الشعبي: وضعنا نهاية لـ “ولاية ديالى” في تنظيم داعش الارهابي قبل 5 سنوات

2020/09/10 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اكد الحشد الشعبي، الخميس، ان ما يسمى ولاية ديالى في تنظيم داعش الارهابي انتهت قبل 5 سنوات.

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