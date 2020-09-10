2020/09/10 | 21:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرافدين،الخميس، صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين لشهر ايلول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين لشهر ايلول عن طريق البطاقة الالكترونية".

وأضاف: "تم ارسال رسائل نصية للمتقاعدين تخطرهم بمنح المكافاة وعليهم التوجه عند اقرب مكان ومكتب منفذ لاستلام المكافاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).