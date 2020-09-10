هواوي تعتزم اطلاق هواتف مزودة بنظام تشغيل “بديل أندرويد”

2020/09/10 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن رئيس شركة هواوي، ريتشارد يو، أن شركته ستطلق هواتف ذكية مزودة بنظام التشغيل Harmony 2.0 اعتبارا من العام القادم.

وخلال مؤتمر Huawei Developer Conference الذي عقد عبر الإنترنت مؤخرا قال يو: “اعتبارا من العام القادم سيتم طرح Harmony 2.0 لجميع الهواتف الذكية، نظام التشغيل هذا سيعزز أداء وكفاءة أجهزتنا المحمولة”.

وأشار رئيس الشركة إلى “أن نسخة نظام التشغيل الجديدة ستكون متاحة بلا قيود لمطوري التطبيقات والخدمات الرقمية”.

وأضاف “بدءا من اليوم ستكون أنظمة Harmony OS متاحة لأجهزة IoT المزودة بذواكر تتراوح ما بين 128 كيلوبايت و128 ميغابايت، والتي منها أجهزة التلفاز الذكية، والأجهزة المحمولة والسيارت وغيرها..



واعتبارا من أبريل 2021 سنتيح هذه البرمجيات للأجهزة المزودة بذواكر تتراوح ما بين 128 ميغابايت و4 غيغابايت، وفي أكتوبر الذي يليه ستتوفر أيضا للأجهزة المزودة بذواكر سعاتها تزيد عن 4 غيغابايت”.

وخلال استعراضها لنظام Harmony 2.0 الجديد أشارت هواوي إلى “أن هذا النظام سيكون قادرا على العمل في الهواتف الذكية وكذلك الحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل الساعات والمساعدات المنزلية الذكية”.

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي كانت قد أعلنت عن نيتها تطوير أنظمة تشغيل خاصة لأجهزتها العام الفائت، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وشركة غوغل المطورة لأنظمة أندرويد.



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