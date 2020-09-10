لنتظاهر ضد تدابير الكورونا المنافقة وغير المقبولة!! - مشعل يسار

2020/09/10 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ======لا تزال السلطة الجاهلة المتخلفة والعاجزة في لبنان عن تقديم أي مخرج عقلاني من الأزمة التي حشره فيها النظام الرأسمالي النيوليبرالي الحر الذي طالما امتدحه الساسة السارقون الكبار بانتظار "سمحة نفس" من صندوق النقد الدولي الذي يهيمن عليه روكفلر وروتشيلد وكل رأس المال الصهيوني، رغم أنها طالما تبجحت بمقاطعة إسرائيل الصهيونية ورفض التطبيع معها.ومعروف أنك في لبنان إذا خزنت في المرفأ مواد مشتعل ......





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