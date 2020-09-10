نحو 7 الآف طائرة تعبر أجواء العراق في آب وتوقع بزخمها قريباً

2020/09/10 | 21:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل ، اليوم الخميس ، احصائيات الطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي بلغت (6,806) طائرة خلال شهر آب المنصرم.قال مدير عام الشركة علي محسن هاشم:" ان الشركة تقدم افضل خدماتها للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة ، اذ بلغ معدل الطائرات العابرة لاجوائنا (6,806) طائرة ، فيما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة (1,199) طائرة، موضحاً ان الشركة كثفت جهودها وبذلت الكثير من العطاء لتأمين الاجواء وزيادة اعداد الطائرات في سماءنا من خلال العمل المتواصل ليلا ونهاراً وبوتيرة متصاعدة للحفاظ على انسابية الحركة الجوية .ونوه المدير العام :"ان من المؤمل ان تشهد الاجواء العراقية خلال الفترة القادمة زخماً باعداد الطائرات تزامنا مع الزيارة الاربعينية لابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) ، مشيراً الى، ان الشركة تقدم افضل الخدمات الملاحية وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) لتعزير السلامة الجوية للطائرات .

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