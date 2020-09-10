الصحة تكشف سبب ارتفاع معدل المتعافين من كورونا

2020/09/10 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة، الخميس، ان ازدياد معدل التعافي بين المصابين بفيروس كورونا ووصولها الى 76.8% وهي أعلى من المعدل العالمي يعود الى استخدام العلاجات المعتمدة عالميا.

وذكر المتحدث بإسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (10 ايلول 2020)، إن "فيروس كورونا مستجد والمعلومات بشأنه ما زالت محدودة وكل يوم تظهر معلومات جديدة".

واضاف، أن "العراق ليس بمعزل عما يحدث من تطورات بشأن الفيروس والتعامل معه في العالم والبلدان المجاورة".

وأوضح، أن "جائحة كورونا ما زالت خطيرة وهناك تذبذب في معدلات الإصابة في العراق ولا سبيل حالي للوقاية من الفيروس غير الوقاية الشخصية عبر التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وتابع، ان أن "العراق متواصل مع جميع الدول التي ترعى مشاريع إنتاج لقاح كورونا ومن بينها روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة ولم يتم حتى الآن اعتماد لقاح نهائي".

واشار البدر الى ان "الأمل موجود بأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تقدما بهذا الإطار والعراق لن يعتمد أي لقاح الا في حال اعتماد من منظمة الصحة العالمية، وحجزنا كمية كافية مبدئياً لتلقيح الفئات الحرجة الأكثر حاجة للقاح".

وبين، أن "معدل التعافي وصل الى 76.8% وهي أعلى من المعدل العالمي والسبب الرئيس هو استخدام العلاجات المعتمدة عالميا ومن بينها العلاج الروسي والعلاجات المباشرة والعلاجات المساعدة".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد اعلنت في وقت سابق تسجيل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و82 وفاة جديدة، مقابل 3824 حالة شفاء من الفيروس.

ا.ح

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