بعد 6 اشهر… استئناف رحلات القطارات بين بغداد والبصرة

2020/09/10 | 21:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية / الشركة العامة لسكك حديد العراق ، الخميس ، استئناف حركة قطاراتها من بغداد الى البصرة وبالعكس اعتباراً من السبت 2020/9/12 بعد انقطاع دام 6 اشهر بسبب جائحة كورونا .

وذكر بيان للنقل، انه تم تهيأة كافة المستلزمات الصحية والوقائية لجميع القطارات و منها العاملة على خط(بغداد / بصرة)، مبينا ان قطار المسافرين الاول ينطلق من محطة بغداد المركزية الساعة (7/00) مساءً ويمر بالمحطات الجنوبية (الحلة – الديوانية-السماوة-الناصرية) وصولا الى البصرة.

واضاف: انه بالتزامن معه ينطلق القطار الثاني من محطة قطار البصرة الساعة (7/30)مساءً ويمر بالمحطات (الناصرية-السماوة-الديوانية- الحلة) وصولا الى بغداد.

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