قائد نفط ميسان يجدد عقده بشكل رسمي

2020/09/10 | 21:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي نفط ميسان، تجديد عقد قائده وسام سعدون لموسم اخر.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “قائد الفرسان وسام سعدون يجدد تعاقده مع نادي نفط ميسان بشكل رسمي”.

وكان سعدون محط انظار العديد من الاندية العراقية في الانتقالات الصيفية الحارية.

ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز في الخامس والعشرين من تشرين الاول المقبل.



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