ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب 'خطر تدخل أجنبي بالانتخابات'

2020/09/10 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب "خطر تدخل أجنبي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

وأشير في البلاغ الذي نشره البيت الأبيض اليوم الخميس، إلى أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في 12 سبتمبر 2018 ستبقى قائمة بعد 12 سبتمبر 2020 لعام آخر.وأشار ترامب مع ذلك إلى عدم وجود أي دليل على تأثير أي دولة أجنبية على نتائج الانتخابات أو عملية فرز الأصوات.

وحذر من أن انتشار الأجهزة الرقمية وتقنيات الإنترنت في الفترة الأخيرة أدى إلى ظهور نقاط ضعف ملموسة، وزاد من "خطر التدخل الأجنبي".وأكد أن قدرة الجهات الخارجية على التدخل في الانتخابات ونشر الدعاية والمعلومات المضللة واختراق البنية التحتية الانتخابية "ما تزال تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".





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