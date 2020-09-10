صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة اليوم بكورونا

2020/09/10 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 487 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال حملات الرصد الوبائي للفرق الصحية التابعة للقطاعات للتحري عن اصابات كورونا.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "صحة الرصافة توسعت بحملات التحري والرصد الوبائي لإصابات كورونا من خلال حملات الفرق الصحية والمراكز ضمن القطاعات الصحية".واضاف ان " تلك الحملات اسفرت عن رصد 487 اصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن حملات القطاعات موزعة كالتالي:.• قطاع الرصافة 121 حالة • قطاع بغداد الجديدة 28 حالة • قطاع النهروان 154 حالة • قطاع البلديات الثاني 166 حالة • قطاع المدائن 6 حالات • قطاع الاعظمية 12 حالة وافاد انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل فيما كلفت فرق الصحة في القطاعات بمتابعة الحالات الصحية للمصابين الذين فضلوا الحجر المنزلي"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 34849 توفي منهم 1179 فيما اكتسب الشفاء 28950 ومتبقي قيد العلاج 4720".ولفت الساعدي الى ان "ارتفاع معدلات الاصابات المسجلة من قبل القطاعات الصحية يعود الى الحملات والرصد الوبائي الذي تنفذه الفرق الصحية في القطاعات والبحث عن الحالات واخرها حمله منطقة الشورجة بأكثر من 150 فرقة"./انتهى9

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