 النزاهة تضبط جباة أموال وهميين في إحدى نقاط التفتيش قضاء الدجيل

2020/09/10 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط عددٍ من المتهمين في إحدى نقاط التفتيش التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، يقومون بجباية أموال دون سند قانونيٍّ.وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين تلقى معلوماتٍ عن إقدام مجموعةٍ من المتهمين على جباية أموال من المواطنين بدون سند قانونيٍّ في نقطة تفتيش الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل في المحافظة، إذ انتقل فريق من ملاكات المكتب إلى المكان، وتمكن من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء استحصالهم أموالا من أصحاب سيارات الحمل.



وتابعت الدائرة انه تم ضبط كميَّةٍ من الأموال بحوزة المتهمين المضبوطين خلال العمليَّة، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولاتٍ، لافتة إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالأموال، معززاً بالمبرزات المضبوطة، وعرضها صحبة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيف المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.



وكانت الهيئة أعلنت في أواخر تموز الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات في الطرق الرابطة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد أسفرت عن ضبط (11) متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غير قانونيَّةٍ./انتهى9

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