بميزات جديدة.. غوغل تعلن عن الإصدار النهائي من Android 11

2020/09/10 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام Android 11، والذي يحمل معه العديد من الميزات المهمة والجديدة للمستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار الجديد يتوفر حاليا لهواتف Pixel والعديد من هواتف realme و OPPOو Xiaomi و OnePlus، ومن المفترض أن يصل تباعا إلى الكثير من الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

ومن أبرز ما يحمل معه الإصدار الجديد للمستخدمين هو ميزات تحسن عمل الهواتف الذكية مع شبكات 5G، وميزات تدعم عمل شبكات Neural Networks API 1.3 ، إضافة لبرمجيات تحسن عمل الهواتف مع أنظمة الذكاء الصناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

كما تحسن التقنيات التي حصل عليها هذا الإصدار الجديد من توافق أنظمة التشغيل مع مختلف أنواع شاشات الهواتف والحواسب اللوحية، ما يسرع من تعامل الشاشة مع الصور والفيديوهات والبيانات أثناء استعمال الإنترنت.

وأضافت غوغل إلى أندرويد في إصداره الجديد شيئا يدعى “فقاعات الدردشة” أو Bubbles، والتي تظهر على شاشة الهاتف أثناء تلقيه للرسائل أو الإشعارات، وتساعد المستخدم على التواصل عبر مختلف التطبيقات دون الحاجة إلى الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وحصل إصدار Android 11 الأخير أيضا على ميزة تسمح بالضغط على زر التشغيل في الهاتف الذكي مطولا، لتتوفر للمستخدم قائمة تسمح بالتحكم بجميع الأجهزة الذكية الأخرى المتصلة مع الهاتف بنفس الشبكات اللاسلكية في المنزل أو مكان العمل.

وحمل هذا الإصدار لأصحاب السيارات أيضا ميزات مهمة تسمح للهاتف الذكي بالاتصال لاسلكيا مع منصات Android Auto الموجودة في السيارات، ما سيمكن المستخدم من الاعتماد على شاشة سيارته الذكية في تحديد الوجهات واستقبال المكالمات والتراسل الإلكتروني بسهولة.

كما أضافت غوغل على هذا الإصدار ميزات جديدة تعزز أمان وخصوصية الهاتف، وتمكن المستخدم من تحديد إمكانية التطبيقات من الوصول إلى الكاميرات والمايكروفونات في جهازه بشكل أفضل.

وحصل الإصدار أيضا عل ميزة Auto-Reset permissions التي تساعد على ضبط أذونات التطبيقات التي لا يستخدمها صاحب الهاتف بشكل فعال في جهازه، كما جاء بالعديد من التغيرات التي تسهل التحكم بواجهات التشغيل وبالبرامج التي تعمل في خلفية واجهة التشغيل أيضا.

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