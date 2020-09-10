بالتفاصيل.. تفكيك عصابة خطرة في البصرة

2020/09/10 | 22:12 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد::الفرات نيوز} اعلن قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت اللواء عباس ناجي ادم، الخميس، تفكيك عصابة اجرامية خطرة في المحافظة.





وقال ادم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" العصابة مخصصة للخطف والقتل وإطلاق سراح المختطفين مقابل فدية مالية"، مشيرا الى" تشكيل قوة من قسم مكافحة اجرام البصرة بإشرافه ومتابعتة شخصيا للقبض عليهم ".

وأضاف، "بعد المتابعة وجمع المعلومات، تم التعرف على مكان تواجد العصابة المكونه من اربعة متهمين، وتم نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على كافة افراد العصابة".

وتابع، "وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا على عدة جرائم بضمنها جريمة قتل مواطن ودفنه في منطقة وعره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".

وفاء الفتلاوي

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